Инфраструктура предприятия повреждена при падении дрона в Тамбовской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о падении нескольких дронов на территории региона.

"Сегодня утром три украинских БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства, отметил Первышов.



