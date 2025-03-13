Москва и Минск договорились о взаимной защите граждан от необоснованного преследования извне

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали в четверг соглашение о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

Документ был подписан по итогам двусторонних переговоров в рамках официального визита Лукашенко в Россию.

В соответствии с данным соглашением стороны будут совместно бороться с негативной тенденцией политизации сферы международно-правового сотрудничества по уголовным делам и содействовать укреплению общепризнанных норм международного права, касающихся суверенного равенства государств и вытекающих из него иммунитетов должностных лиц государств.

Кроме того, Путин и Лукашенко подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В рамках церемонии подписания документов состоялся и обмен соответствующими грамотами по ратификации.