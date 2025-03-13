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Рынок решений для налогового мониторинга в России вырастет к 2030 году до 22,2 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Объем российского рынка решений для работы в режиме налогового мониторинга (предусматривает предоставление ФНС онлайн-доступа к бухгалтерской и налоговой отчетности компании вместо обычных проверок) вырастет к 2030 году до 22,2 млрд рублей с приблизительно 6 млрд рублей в 2024 году, говорится в исследовании компании НОТА (входит в состав IT-холдинга Т1).

"К 2030 году фактическая емкость рынка составит 22,2 млрд рублей при увеличении количества участников налогового мониторинга в 3,7 раза до 2,77 тысячи компаний, - говорится в материалах компании. - При этом потенциальный объем рынка через пять лет может достигнуть 391,5 млрд рублей, а число потенциальных участников - увеличиться до 48,9 тысячи компаний".

При этом отмечается, что на конец прошлого года к налоговому мониторингу (обеспечивает подключение компаний к АИС "Налог-3" посредством специализированных IT-решений) было подключено 746 компаний. По оценке НОТА, они потратили на переход и обслуживание системы около 6 млрд рублей - "в среднем одной компании это обходится в 8 млн рублей".

В сообщении подчеркивается, что компании, подключенные к налоговому мониторингу, имеют возможность снизить расходы на налоговые проверки, длительность которых способна достигать 4,5 лет. При налоговом мониторинге этот срок сокращается до 1 года и 9 месяцев, считают исследователи. Помимо этого, режим позволяет упростить работу бухгалтерии и минимизировать риск ошибок.

Исследователи отмечают также, что многие заказчики ожидают ввода обязательного налогового мониторинга. Это подталкивает компании к заблаговременной подготовке к такому фискальному режиму.

"В ближайшие годы все больше компаний будут переходить на прямую работу с налоговой на цифровой основе, - считает заместитель гендиректора Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор НОТА Кирилл Булгаков, слова которого приводятся в материалах компании. - Однако этот процесс требует серьезной подготовки - необходимо объединить разные учетные системы компании и настроить подключение к контуру АИС "Налог-3".

Аналитические материалы подготовлены по результатам кабинетного исследования, интервью с текущими и потенциальными пользователями решений для налогового мониторинга.

ФНС НОТА Кирилл Булгаков Т1
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