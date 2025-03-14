Внуково и аэропорт Калуги возобновили работу в штатном режиме

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и калужском Грабцево сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в пятницу.

"В аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) в 07:27 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" семь самолетов, выполнявших рейсы во Внуково, добавил Кореняко.