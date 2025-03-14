Дело возбуждено по факту хищения более 100 млн руб. в подведомственном Рособрнадзору институте

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ добилась возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования", подведомственного Рособрнадзору, по факту хищения 100 млн рублей бюджетных средств, сообщил в пятницу официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в 2021-2022 годах "Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки были заключены госконтракты на выполнение работ по изучению качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций на сумму свыше 140 млн рублей".

Сотрудники института "организовали схему с привлечением подконтрольных учреждению организаций и последующим заключением фиктивных договоров на выполнение вышеуказанных работ".

"В результате похищено более 100 млн рублей средств бюджета", - сообщил Иванов.

В минувшем декабре генпрокурор РФ Игорь Краснов заявлял, что в ходе масштабной прокурорской проверки были выявлены серьезные нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора.

По его словам, прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования в 2024 году, порядка 2 тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что они "не могут систематизировать учебный процесс".