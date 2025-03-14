Российские военные сообщили об отражении украинской контратаки в Курской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток отразили одну контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также нанесли удары по украинским силам в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение пяти бригадам и одному полку ВСУ в районах семи населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Рубаншина, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедших суток на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли свыше 260 человек, 12 военнослужащих сдались в плен, заявило Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортеров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также три пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сообщило российское военное ведомство.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 67 410 военнослужащих.

Также, по информации российских военных, за всё время ВСУ потеряли там 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2 198 боевых бронированных машин, 2 433 автомобиля, 553 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.