Минобороны РФ заявило о 15 групповых ударах по целям на Украине за неделю

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

Согласно сообщению, в результате поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, говорится в сводке, "нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований".

Группировка "Центр" в течение недели продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение подразделениям трех механизированных, егерской, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, потери вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки за неделю составили свыше 3 тыс. 540 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

По данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1 815 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 полевых складов боеприпасов", - сказали в военном ведомстве.

Там сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" за неделю улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

"Противник потерял свыше 1 585 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе семь иностранного производства. Уничтожены 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства обороны.

По словам военных, подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

"Противник потерял свыше 1 085 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - информирует Минобороны.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. "Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами", - сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, за неделю российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике - Новомарково, Горького, Днепроэнергия и Константинополь.

Российские военные за неделю сбили самолет МиГ-29 вооруженных сил Украины, 1135 украинских дронов, а также 27 управляемых авиабомб JDAM, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, реактивный снаряд системы залпового огня Vampire, говорится в сообщении.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 46606 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22274 танка и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22570 орудий полевой артиллерии и минометов, 32874 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.