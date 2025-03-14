Калининская АЭС с 15 марта остановит энергоблок №2 для планового капремонта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Энергоблок №2 Калининской АЭС (КАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") с 15 марта будет остановлен и выведен в плановый капитальный ремонт с модернизацией оборудования, сообщает управление коммуникаций атомной станции.

На энергоблоке специалисты проведут регламентные мероприятия по перегрузке ядерного топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также будет проведен контроль состояния металла основного оборудования и диагностика теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторов.

Уточняется, что в ходе капремонта планируется модернизировать систему регулирования и защиты турбопитательных насосов, обновить программно-технический комплекс системы мониторинга переходных режимов, который позволяет отслеживать и анализировать процессы в энергосистеме, заменить специальную телевизионную систему контроля перегрузки ядерного топлива в составе перегрузочной машины реактора ВВЭР-1000 и др.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АЭС, в настоящее время все энергоблоки работают согласно графику.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.