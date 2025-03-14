Поиск

Источник сообщил о предложении депутатов упростить завершения санации банков

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, который уточняет порядок завершения санации банков, предлагая считать реорганизацию в форме присоединения к банку-инвестору завершением санации, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

"Предлагается установить, что реорганизация санируемого банка в форме присоединения к банку-инвестору в соответствии с планом участия АСВ или ЦБ является основанием для прекращения такого плана участия без необходимости вынесения вопроса о его прекращении на комитет банковского надзора ЦБ и совета директоров ЦБ", - пояснил источник. Он отметил, что в результате присоединения банка к другому, обладающему устойчивым финансовым положением, устраняются причины, послужившие основанием для санации, а меры по предупреждению банкротства считаются завершенными. При этом объединпнный банк продолжает работать в стандартном регуляторном поле.

По действующему законодательству, санация считается завершенной только в одном случае - когда устранены причины, явившиеся основанием для принятия решения об утверждении плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Депутаты Госдумы предлагают добавить новое основание: санацию предлагается считать завершённой, если проблемный банк реорганизован и присоединён к другому банку. "Меры по предупреждению банкротства банка с участием Банка России или Агентства признаются осуществленными в случае: реорганизации банка в форме присоединения к кредитной организации в соответствии с утвержденным в отношении такого банка планом участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства", - говорится в подготовленном законопроекте.

План санации автоматически прекращается, когда изменения зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). "План участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка прекращает действие на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного банка", - говорится в тексте документа.

Сейчас АСВ или управляющая компания обязаны ежемесячно отчитываться перед ЦБ о ходе санации банка. Согласно законопроекту, если комитет банковского надзора принимает решение о присоединении к инвестору, обязанность по отчётности снимается с момента регистрации реорганизации.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

АСВ Госдума Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальные переговоры

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева
Военная операция на Украине

Военные заявили об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области за неделю

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Путин поздно вечером в четверг принял Стива Уиткоффа

Путин поздно вечером в четверг принял Стива Уиткоффа
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Роструд получил жалобы работников владельца одного из затонувших танкеров

Роструд получил жалобы работников владельца одного из затонувших танкеров
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6014 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });