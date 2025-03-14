Источник сообщил о предложении депутатов упростить завершения санации банков

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, который уточняет порядок завершения санации банков, предлагая считать реорганизацию в форме присоединения к банку-инвестору завершением санации, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

"Предлагается установить, что реорганизация санируемого банка в форме присоединения к банку-инвестору в соответствии с планом участия АСВ или ЦБ является основанием для прекращения такого плана участия без необходимости вынесения вопроса о его прекращении на комитет банковского надзора ЦБ и совета директоров ЦБ", - пояснил источник. Он отметил, что в результате присоединения банка к другому, обладающему устойчивым финансовым положением, устраняются причины, послужившие основанием для санации, а меры по предупреждению банкротства считаются завершенными. При этом объединпнный банк продолжает работать в стандартном регуляторном поле.

По действующему законодательству, санация считается завершенной только в одном случае - когда устранены причины, явившиеся основанием для принятия решения об утверждении плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Депутаты Госдумы предлагают добавить новое основание: санацию предлагается считать завершённой, если проблемный банк реорганизован и присоединён к другому банку. "Меры по предупреждению банкротства банка с участием Банка России или Агентства признаются осуществленными в случае: реорганизации банка в форме присоединения к кредитной организации в соответствии с утвержденным в отношении такого банка планом участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства", - говорится в подготовленном законопроекте.

План санации автоматически прекращается, когда изменения зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). "План участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка прекращает действие на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного банка", - говорится в тексте документа.

Сейчас АСВ или управляющая компания обязаны ежемесячно отчитываться перед ЦБ о ходе санации банка. Согласно законопроекту, если комитет банковского надзора принимает решение о присоединении к инвестору, обязанность по отчётности снимается с момента регистрации реорганизации.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.