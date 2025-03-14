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Минпромторг подготовил проект балльной оценки локализации оборудования для разведки в нефтегазе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Балльную систему оценки локализации промышленной продукции планируется распространить на оборудование для проведения геологоразведочных работ в нефтегазовой отрасли. Соответствующие изменения в постановление правительства №719 (регулирует признание продукции российской) подготовлены Минпромторгом РФ и размещены на сайте regulation.gov.ru.

Оценку локализации предполагается производить в отношении следующего оборудования: морской геофизический комплекс с геленаполненной буксируемой сейсмокосой и источниками упругих колебаний; виброисточник сейсмических сигналов, сервоклапан для сейсмического виброисточника, кабельно-бескабельный сейсморегистрирующий комплекс для сухопутных работ, сейсмоприемники и сейсмокабели, автономные цифровые (ТРС/IP) станции для исследования мониторинга процессов, система аварийного всплытия сейсмических кос, донные сейсмические станции для проведения сейсморазведочных работ на шельфе.

Данное оборудование, отмечают авторы проекта, включено в "тепловую карту" технологических дефицитов нефтегазовой отрасли (перечень оборудование для первоочередного импортозамещения).

"В целях поддержки отечественных производителей геологоразведочного оборудования, а также увеличения предложения на рынке данного оборудования отечественного производства Минпромторгом России разработаны критерии, отвечающие требованиям рынка. В проекте постановления предусмотрена балльная система, учитывающая капиталоемкость, добавленную стоимость, перспективность и критичность технологий производства соответствующей продукции в целях наиболее точного отображения уровня локализации производства продукции на территории Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что требования к уровню локализации будут ежегодно ужесточаться. Например, в случае с морскими геофизическими комплексами для признания их российскими до конца 2025 года будет достаточно набрать 400 баллов, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года - 450 баллов, с 1 января 2027 года - не менее 500 баллов. Аналогичное повышение требований к 2027 года предусмотрено для других позиций.

В Минпромторге отмечают, что требования к геологоразведочному оборудованию "были сформулированы совместно с широким кругом производителей соответствующей продукции с учетом существующей в настоящее время структуры производства, и планами по повышению уровня локализации производства". В согласовании параметров оценки локализации участвовали 10 компаний: ООО "Геоспейс Технолоджис Евразия", ООО "Геофизмаш", АО "Океанприбор", АО "Геосвип" (входит в АО "Росгеология"), АО "СКБ СП", АО "Арсенал 207", ООО "Новая индустриальная компания", АО НПФ "ГИТАС", ООО "МТЦ", ООО "ТНГ-Групп".

Минпромторг
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