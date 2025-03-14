Поиск

Путин предложил Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве в ходе визита в РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между РФ и Венесуэлой в ходе его визита в Россию в любое удобное для него время.

"Полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время", - сказал Путин во время разговора с Мадуро.

"Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 мая, по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин Венесуэла Николас Мадуро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальные переговоры

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева
Военная операция на Украине

Военные заявили об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области за неделю

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Путин поздно вечером в четверг принял Стива Уиткоффа

Путин поздно вечером в четверг принял Стива Уиткоффа
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6014 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });