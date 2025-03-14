Путин предложил Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве в ходе визита в РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между РФ и Венесуэлой в ходе его визита в Россию в любое удобное для него время.

"Полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время", - сказал Путин во время разговора с Мадуро.

"Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 мая, по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнул президент РФ.