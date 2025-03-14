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Жилищное строительство в РФ в феврале выросло на 23% г/г, за январь-февраль - на 3,8%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в феврале 2025 года составил 10 млн 438,5 тыс. кв. м, что на 22,9% больше, чем в феврале 2024 года, говорится в опубликованных в пятницу материалах Росстата.

За январь-февраль 2025 года объем жилищного строительства в стране составил 21 млн 407,3 тыс. кв. м (рост на 3,8% к аналогичному периоду 2024 года).

Как сообщалось, объем жилищного строительства в России в январе 2025 года составил 10 млн 968,8 тыс. кв. м (падение на 9,6% в годовом выражении).

В целом за 2024 год жилищное строительство продемонстрировало снижение на 2,4% - по итогам прошлого года были введены 107 млн 767,5 тыс. кв. м. жилья после рекордных (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья в 2023 году.

Росстат
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