В Воронежской области сбито еще не менее пяти беспилотников

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили не менее пяти украинских БПЛА в Воронежской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

"Еще в одном районе Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено не менее 5 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в ночь на субботу.

Ранее губернатор сообщил о нескольких беспилотниках, сбитых над областью