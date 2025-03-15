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В Норильске более тысячи пассажиров ожидают вылета из-за задержек самолетов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с задержками нескольких рейсов в аэропорту Норильска (Красноярский край), где ожидают вылета более тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня по причине неблагоприятных метеоусловий ограничен прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаний "НордСтар", "Сибирь" и "РедВингс" из Норильска в города Абакан, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Уфу", - говорится в сообщении.

Согласно нему, всего вылета ожидают свыше тысячи пассажиров, из них в аэропорту находятся более 300 пассажиров, в том числе дети.

Также задерживаются самолеты в Норильск из Абакана, Красноярска, Новосибирска.

Красноярский край Норильск аэропорт самолеты задержки
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