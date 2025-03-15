Беспилотник ВСУ с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, оснащенный химическим боеприпасом, сбит в небе над Троицким районом Луганской народной республики, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Украинский беспилотник был сбит в районе н.п. Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мирошник отметил, что сбитый дрон немецкого производства был оснащен самодельной емкостью с химреактивом и детонатором.

Как он добавил, "точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа".