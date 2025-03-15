Поиск

Беспилотник ВСУ с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, оснащенный химическим боеприпасом, сбит в небе над Троицким районом Луганской народной республики, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Украинский беспилотник был сбит в районе н.п. Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мирошник отметил, что сбитый дрон немецкого производства был оснащен самодельной емкостью с химреактивом и детонатором.

Как он добавил, "точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа".

ЛНР МИД РФ Родион Мирошник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области

Российские саперы начали разминирование в приграничных районах Курской области

В Норильске более тысячи пассажиров ожидают вылета из-за задержек самолетов

Российские военные нейтрализовали за ночь 126 беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении за ночь более 35 дронов

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Что произошло за день: пятница, 14 марта

Тройка за экзамен по русскому языку даст детям мигрантов поступить в школы РФ

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6018 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });