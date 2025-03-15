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Более 9 тыс. жителей Ивановской области остались без света из-за непогоды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Жители семи районов Ивановской области остались без энергоснабжения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

Отключения энергоснабжения произошли в Юрьевецком, Кинешемском, Лежневском, Савинском, Палехском, Фурмановском и Шуйском районах.

В зоне отключения оказались 108 населенных пунктов с общим населением 9 022 человека, из них 1 429 детей.

Также произошло падение 16 деревьев на проезжую часть, повреждено одно транспортное средство.

Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Ивановская область
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