ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 220 военных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 220 человек, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 630 военных, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2 199 боевых бронированных машин, 2 437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий.

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий армия Украины также потеряла 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.