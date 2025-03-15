Поиск

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 220 военных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 220 человек, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 630 военных, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2 199 боевых бронированных машин, 2 437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий.

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий армия Украины также потеряла 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области

Российские саперы начали разминирование в приграничных районах Курской области

Беспилотник ВСУ с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

В Норильске более тысячи пассажиров ожидают вылета из-за задержек самолетов

Российские военные нейтрализовали за ночь 126 беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении за ночь более 35 дронов

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Что произошло за день: пятница, 14 марта

Тройка за экзамен по русскому языку даст детям мигрантов поступить в школы РФ

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6018 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });