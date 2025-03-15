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Минобороны сообщило о продвижении группировки войск "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, потери армии Украины за сутки составили: до 465 военных, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области, Грековка (ЛНР) и Редкодуб (ДНР)", - сообщили военные.

В ведомстве заявили, что потери ВСУ составили: более 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Как сказали в Минобороны РФ, "подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции".

По его данным, подразделения группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, потери армии Украины составили: свыше 260 военных, бронетранспортер, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка (ДНР)", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 45 военных, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Никольское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ЛНР Херсонская область Харьковская область
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