Бывший замгубернатора Брянской области арестован по делу о взятке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Суд арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко до 13 мая по делу о получении взятки в крупном размере, сообщила региональная объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции в субботу.

Экс-чиновник обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, Тимошенко в 2019-2021 годах, курируя на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил от индивидуальных предпринимателей взятки в общей сумме более 4 млн рублей за общее покровительство при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ, их своевременную оплату и содействие в заключении новых контрактов.

О задержании Тимошенко региональное следственное управление сообщило в пятницу, 14 марта.