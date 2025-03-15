Двое погибли и пятеро пострадали в массовом ДТП в Рязанской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Авария с участием четырех машин на 317-м километре автодороги М-5 "Урал" в Путятинском районе Рязанской области унесло жизни двоих человек, сообщила в субботу в телеграм-канале региональная Госавтоинспекция.

"По предварительной информации примерно в 14:50 произошло столкновение 4-х автомобилей: "Хэндай Соната", "Лада Гранта", "Киа Соренто" и "ВАЗ 2112". В результате ДТП 2 пассажира автомобиля "Хэндай" погибли, еще пятерым участникам дорожного происшествия потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.