Автомобиль столкнулся с пригородным поездом в Ярославской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщило западное межрегиональное управление на транспорте СК России в субботу.

"Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в субботу на 308 км перегона Ваулово-Чебоково в Ярославской области водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, после чего произошло столкновение с пригородным пассажирским поездом.

В результате произошедшего водитель автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. Различные травмы также получили несколько пассажиров поезда, сообщили в ведомстве.