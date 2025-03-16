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Замглавы МЧС РФ Курынин попал в ДТП в Тульской области

Пострадавших нет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МЧС РФ Роман Курынин попал в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова заместитель министра Роман Курынин находился с рабочей поездкой в Донецкой народной республике. На обратном пути в Москву, в Тульской области, на трассе М-4 "Дон", служебный автомобиль попал в ДТП", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась.

МЧС России Роман Курынин Тульская область
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