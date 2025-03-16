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Замглавы МИД РФ Богданов встретился в Дохе с руководством ХАМАС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта обсудил в воскресенье в катарской столице Дохе спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов с руководителями палестинского движения ХАМАС, сообщает МИД РФ.

Согласно сообщению, Богданов встретился с председателем руководящего совета ХАМАС Мухаммедом Исмаилом Дервишем, заместителями председателя Политбюро ХАМАС Халедом Машалем и Мусой Абу-Марзуком.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Была, в частности, подробно рассмотрена проблематика выполнения соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемых лиц, заключенного между ХАМАС и Израилем 15 января", - информирует МИД.

"В данном контексте с российской стороны была в очередной раз подчеркнута важность строгого выполнения обеими сторонами всех взятых на себя обязательств как на текущем, так и последующих этапах реализации этого соглашения. Отмечена неправомерность решения израильских властей прекратить подачу электроэнергии в палестинский анклав, являющегося грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Подтверждена также необходимость скорейшего освобождения всех остающихся в Газе заложников, в том числе уроженца Донбасса М.Харкина", - говорится в сообщении.

При обмене мнениями по вопросу восстановления палестинского национального единства была высказана готовность российской дипломатии продолжать оказывать содействие консолидации всех палестинских политических сил и движений на политической платформе Организации освобождения Палестины. "Подчеркнута также неизменность позиции Москвы в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ Михаил Богданов ХАМАС
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