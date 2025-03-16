Поиск

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - РФ и Катар фиксируют рост туристического потока и заинтересованы в расширении авиасообщения при соответствующем увеличении спроса, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Доху.

"В настоящее время между Москвой и Дохой катарскими авиалиниями осуществляется девять регулярных рейсов в неделю. Кроме того, российский "Аэрофлот" также выполняет чартерные рейсы в Доху два раза в неделю, загрузка обеспечивается туроператором. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении частоты рейсов и расширении географии полетов, но зависит это, в первую очередь от наличия сформированного спроса для обеспечения полноценной загрузки рейсов", - сказал он.

"Этому может способствовать рост взаимных турпотоков, который мы фиксируем последнее время", - отметил Мантуров.

По его словам, в прошлом году Катар посетили более 100 тыс. российских граждан (рост на 22% к 2023году), порядка 11 тыс. граждан Катара совершили туристические поездки в РФ (рост в 1,78 раза к 2023 году).

Денис Мантуров Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 16 марта

Число эвакуированных россиян из Суджи достигло уже 395 человек

Мантуров заявил о готовности РФ создать агропромышленный хаб в Катаре

Дума направила в кабмин два законопроекта по усилению ответственности владельцев собак

Дума направила в кабмин два законопроекта по усилению ответственности владельцев собак

В Москве восприняли призыв к перемирию как попытку дать ВСУ перевооружиться

Ушаков сказал, что конкретики по возможным контактам Путина и Трампа пока нет

Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы

В Госдуму поступили предложения СК о введении водительских прав для самокатчиков

Движение поездов полностью возобновилось в Приамурье после схода вагонов

Движение поездов полностью возобновилось в Приамурье после схода вагонов
Военная операция на Украине

31 беспилотник уничтожен за ночь над четырьмя российскими регионами

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6030 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });