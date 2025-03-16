Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - РФ и Катар фиксируют рост туристического потока и заинтересованы в расширении авиасообщения при соответствующем увеличении спроса, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Доху.

"В настоящее время между Москвой и Дохой катарскими авиалиниями осуществляется девять регулярных рейсов в неделю. Кроме того, российский "Аэрофлот" также выполняет чартерные рейсы в Доху два раза в неделю, загрузка обеспечивается туроператором. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении частоты рейсов и расширении географии полетов, но зависит это, в первую очередь от наличия сформированного спроса для обеспечения полноценной загрузки рейсов", - сказал он.

"Этому может способствовать рост взаимных турпотоков, который мы фиксируем последнее время", - отметил Мантуров.

По его словам, в прошлом году Катар посетили более 100 тыс. российских граждан (рост на 22% к 2023году), порядка 11 тыс. граждан Катара совершили туристические поездки в РФ (рост в 1,78 раза к 2023 году).