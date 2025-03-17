Переговоры Путина с Рахмоном состоятся в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В понедельник, 17 марта в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - отмечается в сообщении.

Путин и Рахмон в режиме видеоконференцсвязи примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени В.Маяковского, сообщила пресс-служба.

По итогам визита будут подписаны ряд двусторонних документов, говорится в сообщении.