Мишустин в понедельник встретится с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в понедельник в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме проведет консультации с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР.

Встречи пройдут в здании правительства, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Ранее на прошлой неделе Мишустин провел консультации с фракциями "Справедливая Россия" и "Новые люди".

Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта проводятся для обсуждения значимых вопросов социально-экономической повестки, а также для повышения эффективности взаимодействия правительства с парламентариями, отмечается в сообщении.