В МИД РФ требуют "железобетонные" гарантии при урегулировании конфликта на Украине

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия в рамках мирного разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали "железобетонные" гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность", - сказал Грушко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

По его словам, "частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

"Что касается обсуждений, то, конечно, они на сегодня не ведутся, поскольку нет переговоров", - уточнил замглавы МИД РФ.