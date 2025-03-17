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Замглавы МИД РФ заявил об отсутствии перспектив диалога Москвы с НАТО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Перспектив возобновления диалога России и НАТО сейчас нет, существует лишь "канал горячей связи" со штаб-квартирой Североатлантического альянса, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Я не вижу никаких перспектив на данный момент. Конечно, зарекаться нельзя, но о чем можно говорить, если страны НАТО отказались рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где наши интересы объективно совпадали, например в борьбе с терроризмом", - сказал замглавы МИД РФ.

Он отметил, что "сегодня они обозначили Россию в качестве прямой и непосредственной угрозы странам НАТО, а свою военную политику и процесс военного строительства ведут таким образом, чтобы достичь превосходства над нами на всех театрах военных действий, во всех, как они говорят, операционных средах: в космосе, в воздухе, на земле, на море, в киберпространстве".

"Мы видим, что они превращают ранее самый спокойный в военном отношении регион Европы - Балтийский - в зону военного противостояния. Скажу только, что на территории Швеции и Финляндии 32 военных объекта выделено для размещения американских военных сил. Все это новая реальность, которая противоречит всему тому, что закладывалось в Основополагающий акт Россия - НАТО и другие документы, которые были призваны объединять усилия в парировании общих угроз и одновременно заниматься устранением последствий холодной войны", - сказал Грушко.

Он посетовал, что "страны Запада сделали другой выбор".

"Наше представительство при НАТО было закрыто, поскольку натовцы сделали невозможным его дальнейшее функционирование. И сейчас существует лишь канал горячей связи со штаб-квартирой НАТО, который с нашей стороны обеспечивается посольством Российской Федерации в Бельгии. Он еще не задействовался, но мы официально об этом уведомили руководство альянса. Они знают, куда звонить в случае необходимости", - резюмировал замглавы российского МИД.

Александр Грушко МИД НАТО
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