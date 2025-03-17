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Борт из Египта приземлился в Казани из-за ограничений в нижегородском аэропорту

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода в ночь на понедельник, один рейс был перенаправлен на другой аэродром, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"Сегодня ночью органы воздушного движения вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нашем аэропорту. Рейс из Шарм-Эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил посадку в Казани", - говорится в сообщении.

Прибытие борта в Нижний Новгород ожидается в 13:30 по московскому времени.

"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций", - говорится в сообщении.

Нижний Новгород Египет Казань
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