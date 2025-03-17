Черновики заявлений на поступление в первый класс заработали на Госуслугах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Возможность заранее заполнить черновик заявление для поступления ребенка в первый класс открылась на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

Школы должны начать принимать заявления до 1 апреля.

"Запись ребёнка в первый класс на Госуслугах доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах", - уточняет пресс-служба министерства.

Министерство напоминает, что при записи детей в первый класс школы учитывают очерёдность подачи заявок. "В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше", - уточняется пресс-служба.

После формирования черновика заявления в первый класс на Госуслугах появится таймер обратного отсчёта. "Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приёмной кампании Госуслуги пришлют дополнительное напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления", - сказано в сообщении.

Заявление будут принимать в школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, - до 30 июня, а независимо от адреса проживания и наличия льгот - с 6 июля по 5 сентября. В последнем случае ребёнка зачислят только при наличии свободных мест, отмечает Минцифры.