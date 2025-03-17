На юге европейской части России 18 марта резко похолодает

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Во вторник 18 марта в регионах юга европейской части России прогнозируется понижение температуры почти на 15 градусов, в Краснодарском крае после летних температур в плюс 25 - плюс 27 градусов ожидается понижение до плюс 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительное понижение температуры начнется во вторник. Причем оно будет резким, если в воскресенье экстремально теплая погода и плюс 25 - плюс 27 градусов, то во вторник уже днем плюс 10 градусов. А в среду и четверг уже ночные температуры около нулевой отметки, а до этого они были до плюс 15 - плюс 16 градусов. Дневные - плюс 7 - плюс 9", - сказал эксперт.

Во вторник и среду в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки.

Также резкое изменение погоды прогнозируется в Крыму. "Уже в воскресенье усилится ветер до 20-25 метров в секунду, а 17 марта начнется понижение температуры - ночью уже до нулевых отметок и прогнозируются очень сильные осадки, сначала в виде дождя, а затем мокрый снег и снег, отложение мокрого снега и ветер до 25 м/с", - добавил Вильфанд.