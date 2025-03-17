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Над Астраханским ГПЗ не выявили ухудшения состава воздуха после атаки БПЛА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В в границах Астраханского газоперерабатывающего заводе (АГПЗ , входит в "Газпром переработка") и близлежащих населенных пунктов не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ после атаки БПЛА в ночь на 17 марта, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Сотрудники Центра гигиены срочно выехали на место, чтобы взять пробы воздуха. Лабораторные исследования провели на границе санитарно-защитной зоны АГПЗ, а также на территории ближайшей жилой застройки: поселков Досанг, Топал и Комсомольский. По предварительным данным, превышения предельно допустимой концентрации содержания химических веществ в атмосфере не выявлено. Производственно-экологический мониторинг состояния окружающей среды продолжается", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Игорь Бабушкин ранее сообщил об атаке украинских беспилотников, в том числе на объекты ТЭК. По его словам, средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. Рабочие смены были заблаговременно эвакуированы. При падении обломков БПЛА на одном из объектов, по его словам, начался пожар. Пострадал один человек.

Позже Минобороны сообщило об отражении ночью атак 13 БПЛА над территорией Астраханской области.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Астраханский ГПЗ - крупнейший производитель газовой серы в России. Завод расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения.

Газпром переработка АГПЗ Астраханский ГПЗ Астраханская область
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