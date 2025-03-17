Венные РФ взяли под контроль населенный пункт Степовое Запорожской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Степовое Запорожской области, сообщает в понедельник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Степовое Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе боёв военнослужащие группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.

"Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.