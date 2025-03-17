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Отменен арест части площадей Делового центра "Газпрома" на Калужском шоссе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об отмене обеспечительных мер, в виде запрета перерегистрации прав на часть офисных площадей в Деловом центре концерна на Калужском шоссе в Новой Москве.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в судебной картотеке.

Ранее суд запретил "Газпрому" и Главному управлению Федеральной регистрационной службы по Московской области совершать действия, связанные с регистрацией сделок и прав на объект спора - шестой этаж 7-этажного здания "офисов", объект З.1., III очереди "Делового Центра" в поселке Газопровод в Новой Москве. Арест наложен по ходатайству ООО "Центррусгаз-Инвест" о принятии мер по обеспечению исковых требований по иску к ПАО "Газпром", направленному в третейский суд "Газпрома" о признании права собственности.

Концерн в середине февраля объявил о намерении выставить объект на продажу, а 6 марта ООО "Центррусгаз-Инвест" обратилось в Арбитражный суд Московской области с ходатайством о принятии мер по обеспечению исковых требований по иску к ПАО "Газпром", направленному в третейский суд концерна, о признании права собственности, сообщается в судебной картотеке.

Монополия хочет продать Деловой центр в поселке Газопровод в Новой Москве (общая площадь - 92 тысячи кв. м). Ранее в этом здании находилась штаб-квартира ООО "Газпром трансгаз Москва" (а также другие подразделения группы), но после переезда головной компании ПАО "Газпром" в Петербург "трансгаз" переехал в офис на улице Наметкина в Москве.

После объявления о намерении продать офис объявления о самом аукционе пока не было.

Газпром Москва Калужское шоссе Новая Москва
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