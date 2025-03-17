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Военные РФ оценили потери ВСУ за сутки в Курской области более чем в 280 человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Потери армии Украины в Курской области за сутки составили свыше 280 человек, за все время боевых действий там - более 68,1 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 130 военнослужащих, 396 танков, 319 боевых машин пехоты, 287 бронетранспортеров, 2200 боевых бронированных машин, 2454 автомобиля, 560 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за все время также уничтожены: 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций радиоэлектронной борьбы, 17 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, десять РЛС противовоздушной обороны, 56 единиц инженерной и другой техники ВСУ.

Вооружённые силы России нанесли удары по подразделениям украинской армии в районах четырёх населённых пунктов Курской области, заявило Минбороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

По данным Минобороны, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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