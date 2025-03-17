Мертвые пеликаны обнаружены в дагестанском Каспийске

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Тушки мертвых пеликанов найдены на улицах Каспийска местными жителями, сообщает Минприроды Дагестана в своем телеграм-канале в понедельник.

"От жителей Каспийска поступают сообщения о нахождении на улицах города погибших пеликанов. Специалисты Минприроды Дагестана совместно с коллегами из комитета по ветеринарии республики уже побывали на месте и взяли пробы биологического материала, включая образцы крови и органов птиц, для определения причины их гибели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранный материал направлен в специализированную лабораторию, где будет проведен комплексный анализ, включающий токсикологические и микробиологические исследования.

Некоторые эксперты предполагают, что причиной гибели пеликанов могло стать истощение организма: в тех районах Дагестана, где в основном базируются эти редкие перелетные птицы, долгое время водоемы были покрыты льдом, что затрудняло им возможность добывать себе пищу.