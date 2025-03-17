Северокорейскую делегацию ожидают в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Межведомственная правительственная делегация КНДР в понедельник направилась в Москву на консультации, сообщили в посольстве России в Пхеньяне.

"17 марта Посол России в КНДР А.И.Мацегора в аэропорту Сунан проводил вылетевшую в Москву первую в текущем году правительственную делегацию, которую возглавил сопредседатель корейской части российско-корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо", - говорится в сообщении, опубликованном в телегам-канале российской дипмиссии.

В сообщении отмечается, что "в состав делегации численностью более 20 человек вошли не только сотрудники профильных министерств и ведомств, но и представители деловых кругов КНДР".

"В ходе поездки запланированы встречи и консультации с российскими коллегами, в ходе которых планируется в том числе обсудить реализацию пунктов протокола 11-го заседания МПК, состоявшегося в ноябре прошлого года. Помимо этого, корейские партнёры посетят ряд российских предприятий с целью установления деловых контактов в контексте проработки совместных проектов в различных практических областях", - отметили в посольстве РФ.