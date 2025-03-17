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Глава "Росатома" предупредил о сохранении рисков безопасности для Курской АЭС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - После российского наступления в Курской области риски для безопасности для Курской АЭС снизились, но не исчезли окончательно, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Риски снижаются, но не снимаются", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Лихачев отметил, что пока нет снижения напряженности вокруг Запорожской АЭС, поскольку идет жесткое противостояние на линии соприкосновения.

"Нет. Пока там очень жесткое противостояние на линии соприкосновения российской армии и ВСУ. Удары по российской стороне и нашим позициям происходят в считанных сотнях метрах от территории станции", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, фиксируется ли снижение обстрелов вокруг Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что в этой связи возникают риски для энергоснабжения города, для подстанций, для коммунальных станций, организующих тепло и водоснабжение. "Меньше напряженности на Запорожской АЭС и Энергодаре не становится", - сказал он.

АЭС Алексей Лихачев Курская область Курская АЭС
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