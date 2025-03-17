Военные РФ заявили, что комплексом "Искандер" нанесен удар ВСУ в Сумской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что применили комплекс "Искандер" для удара по украинским формированиям и технике в Сумской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен по району сосредоточения личного состава и техники 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лосевка Сумской области.

Ведомство опубликовало кадры удара.

ОТРК "Искандер-М", которыми оснащены российские Вооружённые силы, разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.