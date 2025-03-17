Кадыров сообщил о формировании нового мотострелкового полка на базе в Грозном

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании 270-го мотострелкового полка "АХМАТ-Кавказ" Минобороны РФ.

"Полк создали на постоянной основе. Для него началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Подразделение оснащено всем необходимым вооружением. Оно будет выполнять поставленные задачи независимо от длительности СВО", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Его командиром назначен Хусейн Межидов.