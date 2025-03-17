Поиск

Кадыров сообщил о формировании нового мотострелкового полка на базе в Грозном

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании 270-го мотострелкового полка "АХМАТ-Кавказ" Минобороны РФ.

"Полк создали на постоянной основе. Для него началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Подразделение оснащено всем необходимым вооружением. Оно будет выполнять поставленные задачи независимо от длительности СВО", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Его командиром назначен Хусейн Межидов.

Чечня Рамзан Кадыров Минобороны РФ мотострелковый полк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 17 марта

Песков отметил, что РФ и США идут по пути восстановления диалога

Предложения СКР по электросамокатам хотят реализовать в виде поправок в законодательство

РКН назвал причиной сбоя у сервисов "Яндекса" проблемы инфраструктуры компании

РКН назвал причиной сбоя у сервисов "Яндекса" проблемы инфраструктуры компании

Владимир Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП

Первый сертификационный полет МС-21 с российским двигателем ожидается в июне-июле

Первый сертификационный полет МС-21 с российским двигателем ожидается в июне-июле

Песков заявил о подготовке к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник

Песков заявил о подготовке к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Степовое Запорожской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6033 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });