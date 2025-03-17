Колокольцев анонсировал обмен информации о преступниках с Таджикистаном

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правоохранители России и Таджикистана будут обмениваться информацией о преступниках, чтобы не допустить их попадания на территорию РФ, заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев.

"Сейчас запустили мультисервисное оборудование для того, чтобы в режиме онлайн этой информацией делиться. Для чего? Для того чтобы гражданин, который совершал какие-то тяжкие преступления у себя на родине, он уже сюда не мог попасть и продолжить свою преступную деятельность здесь", - сказал Колокольцев телеканалу "Россия" "на полях" встречи лидеров РФ и Таджикистана.

По словам министра, приезжая в Россию такой гражданин "просто растворяется в среде своих земляков, и нам сложно вычислять его противоправную деятельность".