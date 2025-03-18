Вертолет "Газпром авиа" совершил аварийную посадку в ХМАО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, выполнявший техническое задание по контролю за состоянием газопровода, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, днем 18 марта вертолет аварийно сел из-за проблем с работой двигателя, говорится в сообщении.

На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал.

Начата процессуальная проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что жесткую посадку совершил вертолет "Газпром авиа" при выполнении контрольного полета на территории аэродрома Советский.

Прокуратура также проводит проверку.