В Госдуме наградили сбившего беспилотник в Подмосковье мужчину

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе пленарного заседания вручил почетную грамоту Думы за личный вклад в обеспечение безопасности граждан РФ Александру Юдаеву, сбившему из ружья БПЛА в небе над Московской областью, сообщает официальный сайт палаты парламента.

Во время очередной массированной атаки украинских БПЛА на Москву и область 11 марта житель Подмосковья Александр Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья. Юдаев является ветераном боевых действий с 20-летним стажем военной службы и бывшим сотрудником органов внутренних дел РФ. На награждении его сопровождали супруга и сын.

