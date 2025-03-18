ФАС выявила картель на 1,9 млрд руб. на торгах по дорожным проектам в Дагестане

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельное соглашение в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) на торгах по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Дагестана, сообщило ведомство.

Надзорный орган подозревает ООО "Ботлихагропромдорстрой", ООО "Дорстройсервис" и ООО "Магуш" "в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах", говорится в сообщении.

ФАС возбудила в отношении компаний дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Уточняется, что указанные компании заключали контракты на работы по ремонту автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения, при этом часть из них в рамках БКД. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 1,9 млрд рублей.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.