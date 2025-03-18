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Профсоюзы поддержали идею об обязательном членстве компаний в объединениях работодателей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев выступил в поддержку инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о формировании вертикально интегрированной системы объединений работодателей.

"ФНПР поддерживает инициативу РСПП о формировании вертикально интегрированной системы объединений работодателей. Каждая организация должна входить в соответствующие объединения работодателей, а отраслевые объединения должны быть членами общероссийского объединения работодателей", - заявил во вторник Черногаев, которого цитирует официальный телеграм-канал профобъединения.

Он также предложил включить дисциплину по социальному партнерству в сфере труда в образовательные программы вузов и дополнить полномочия полпредов в федеральных округах по содействию развитию социального партнерства.

ФНПР является крупнейшим российским объединением профсоюзов, в членских организациях состоят более 19 млн человек.

РСПП ФНПР
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