Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам переговоров между президентами России и США. По сообщениям пресс-службы Кремля, в рамках усилий по завершению украинского кризиса "создаются российская и американская экспертные группы".

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3217,97 пункта (-1,21%).

В 19:35 по Москве во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу" о завершении переговоров на высшем уровне.

При этом ранее Белый дом информировал, что Путин и Трамп начали беседовать примерно в 17:00 по московскому времени. Таким образом, телефонный разговор продолжался около двух с половиной часов.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора Путина и Трампа.

Путин "положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Examiner назвал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным "очень хорошим".

"Это был очень хороший телефонный разговор", - сказал Трамп. Он считает, что урегулирование ситуации на Украине "произойдет довольно быстро" при условии, что Москва и Киев придут к согласию.

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News.

"Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде", - сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США отметил, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали статданные из США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно во вторник, число домов, строительство которых было начато в Штатах в феврале, выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% - до 1,38 млн, по данным Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

В центре внимания участников рынка остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом полагают, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%.

Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обновленными макроэкономическими прогнозами.

В свою очередь на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 19 марта сложилась преимущественно позитивная динамика, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует умеренный рост.

На нефтяном рынке утром в среду доминируют умеренные негативные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 мск составила $70,36 за баррель, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,26% - до $66,58 за баррель.