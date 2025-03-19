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Финуполномоченные выявили попытки обмана граждан от имени их службы для получения личных данных

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Служба финансового уполномоченного (АНО "СОДФУ") выявила случаи взаимодействия с гражданами через мессенджер Telegram неизвестных лиц, на профилях которых отмечена их принадлежность к сотрудникам АНО "СОДФУ", цель обращений - получение личных данных граждан, сообщает служба.

Суть такого диалога по инициативе неизвестных, говорится в сообщении, заключается в информировании гражданина о том, что у него взломан профиль на Госуслугах и необходимо предпринять определенные действия по защите своих учетных данных.

"В контактный центр Службы финансового уполномоченного поступают звонки от граждан, которые утверждают, что с ними связываются через мессенджер Telegram неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками Центрального банка, при этом в профиле аккаунта, с которого поступает звонок, обозначено, что зарегистрированное лицо является сотрудником АНО "СОДФУ", - приводятся в сообщении пояснения руководителя ведомства Ольги Крайновой.

Цель таких коммуникаций, по ее мнению, "состоит в информировании гражданина о взломе его профиля на Госуслугах и последующем предложении составить обращение к финансовому уполномоченному". Кроме того, в процессе диалога поступают звонки от лжесотрудников ФСБ, которые настаивают "на предоставлении персональных данных для дальнейшей работы со cлужбой".

Крайнова добавила, что первые звонки от граждан c подобной информацией поступили в службу в начале марта 2025 года. Речь, по ее словам, может идти "о действиях недобросовестных лиц, основная цель которых - вынудить жертву сообщить личные данные".

Сотрудники АНО "СОДФУ" "никогда не звонят с предложениями о подаче обращения к финансовому уполномоченному", служба "взаимодействует с потребителями финансовых услуг лишь в том случае, если потребитель уже подал обращение к финансовому уполномоченному", подчеркивается в сообщении.

"В том случае, если вы не обращались к финансовому уполномоченному, но при этом вам поступают звонки и сообщения от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками АНО "СОДФУ" или помощниками финансовых уполномоченных, не стоит вести с ними последующий разговор и тем более предоставлять какие-либо персональные данные", - рекомендует Крайнова.

Она также обратила внимание на то, что "принятие и рассмотрение финансовым уполномоченным обращений является для потребителя совершенно бесплатным. Ни один из этапов рассмотрения обращения, в том числе и этап проведения экспертизы по инициативе финансового уполномоченного, не предусматривает внесение потребителем какой-либо платы".

Как сообщалось со ссылкой на данные, приведенные ранее главным финансовым уполномоченным Юрием Ворониным, в общем объеме обращений граждан о досудебном урегулировании споров в 2024 году 86% приходилось на споры со страховщиками и 11% - на споры с банками.

Кроме того, согласно законодательству, финуполномоченные получают и рассматривают обращения потребителей финансовых услуг о досудебном разрешении споров с микрофинансовыми организациями, НПФ, ломбардами.

Юрий Воронин Ольга Крайнова СОДФУ
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