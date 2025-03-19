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Алгоритм "Без проверок" позволил работодателям погасить долги по зарплате на 5,6 млрд руб.

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Трудовым инспекциям благодаря алгоритму по работе с обращениями граждан "Без проверки" в 2024 году удалось защитить права 123 тыс. работников. Работодатели самостоятельно вернули 5,6 млрд руб. долгов по зарплате, говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

"Благодаря алгоритму "Без проверки" работодатели получили возможность устранять нарушения трудового законодательства без административных нагрузок, штрафов и протоколов. При этом они могут рассчитывать на консультационную поддержку государственных инспекторов труда", - цитируется в сообщении начальник управления осуществления федерального надзора в сфере труда Роструда Дмитрий Демиденко.

Роструд напоминает, что запущенный в 2022 году механизм предусматривает восстановление трудовых прав и урегулирование проблемы, с которой обращается человек в инспекцию труда, без дополнительных административных нагрузок для работодателя и без проведения надзорных мероприятий.

Роструд
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