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Минобороны РФ сообщило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов Украины

За сутки сбиты 142 украинских беспилотника, 61 из них - вне зоны СВО

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за сутки нанесено поражение личному составу и технике ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Военные сообщили об улучшении позиций группировок "Центр" и "Запад", продвижении группировки "Восток" в глубину обороны армии Украины.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, на этом участке в течение суток украинская армия потеряла до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Войска группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение украинским вооружённым формированиям в районе трёх населённых пунктов Сумской области, сообщает министерство.

"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области", - говорится в сообщении.

Российские военные сообщили, что за сутки нейтрализовали 142 украинских беспилотника, 61 из них - вне зоны специальной военной операции., сообщили в Минобороны РФ.

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Минобороны РФ
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