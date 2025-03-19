Вопрос миротворцев на Украине не затрагивался в разговоре Путина с Трампом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о размещении миротворцев на Украине не затрагивался во время состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом не было речи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос о размещении миротворцев на Украине.

На вопрос, сколько длился разговор президентов, он ответил, что в целом около двух часов.